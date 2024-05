Tramezzani: "Conosco bene Manna, si troverebbe alla grande con un allenatore"

L'allenatore Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio Marte

L'allenatore Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio Marte: “Conte o Pioli per il futuro? A me piace Antonio Conte, soprattutto per il Napoli da ricostruire. Entrambi bravissimi ma il carattere è la personalità di Antonio servirebbero molto al Napoli in questo momento, anche per il modo di interloquire con i calciatori.

Gasperini? Mi piace molto ma per il suo calcio servono calciatori adatti come quelli che ha plasmato all’Atalanta. Oggi al Napoli tanti giocatori non riuscirebbero a resistere a quella intensità che chiede il tecnico. Manna-Conte compatibili? Assolutamente sì. Conosco bene Giovanni, sono certo che si troverebbe bene con un allenatore importante come Conte”.