Tramezzani: "Manna fenomenale! Conosce il mercato, è uomo squadra e riferimento per i giocatori"

Paolo Tramezzani ha lavorato con Manna a Lugano e lo racconta al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

Paolo Tramezzani ha lavorato con Manna a Lugano e lo racconta al Corriere dello Sport: "Per me è fenomenale. Ha una grande conoscenza del calcio, a cominciare dai giovani. Ha occhio, spessore, capisce molto. Ma non solo. Io lo definisco così: è un uomo squadra. È un riferimento per i giocatori. Ti accompagna, gli piace unire. Ma rispetta i ruoli. Ha sempre ottimi rapporti, sa stare nel gruppo, fa squadra. Ha buone maniere, è intelligente".