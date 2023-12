Tramezzani: "Mario Rui è fondamentale in costruzione. Col Cagliari serviva vincere..."

Paolo Tramezzani, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Paolo Tramezzani, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Con il Cagliari occorreva vincere, indipendentemente dal gioco, e la vittoria è arrivata, tra l’altro contro una squadra ostica, di carattere, scorbutica e molto fisica. È stato importante ritrovare Mario Rui, che era mancato molto agli azzurri: il portoghese già lo scorso anno era stato fondamentale nella costruzione di gioco sulla fascia sinistra.

La vittoria contro la formazione sarda può dare serenità e convinzione al Napoli, con un Osimhen e un Kvaratskhelia che hanno dato a sé stessi e alla squadra una lezione di fiducia che al momento mancava. In tal senso, la vittoria contro il Cagliari potrebbe rappresentare crocevia fondamentale per il Napoli, che resta una squadra ben attrezzata per la Serie A e per tornare a lottare per grandi obiettivi”.