Trento, l'azzurro Obaretin: "Che qualità al Napoli, il ritiro con i Campioni mi ha migliorato"

Da poco è arrivato il comunicato ufficiale del club che militerà in Lega Pro ed il difensore azzurro ha rilasciato anche le prime dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prestito al Trento per il difensore del Napoli, classe 2003, Nosa Edward Obaretin. Da poco è arrivato il comunicato ufficiale del club che militerà in Lega Pro ed il difensore azzurro - ex giovanili del Milan - ha rilasciato anche le prime dichiarazioni: “Quando mi è arrivata la chiamata del Club Gialloblù non ho avuto dubbi. Il fatto che una Società solida e ambiziosa come questa mi abbia cercato, mi ha inorgoglito e mi ha convinto immediatamente.

Sono qui per disputare un buon campionato, giocare con continuità e proseguire il mio percorso di crescita. Durante quest’estate mi sono allenato con i Campioni d’Italia: è stato bellissimo e mi ha permesso di migliorare in diversi aspetti: con loro il ritmo e la qualità degli allenamenti è sempre alto. Ora sono carico per cominciare questa nuova avventura con il Trento!”.