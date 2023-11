Trevisani attacca ADL: “La colpa è sua che ha preso Garcia! Solo errori dopo lo scudetto”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, si è espresso così ai microfoni di Cronache di spogliatoio

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, si è espresso così ai microfoni di Cronache di spogliatoio: “Garcia non ha fatto niente di sbagliato, Garcia è questo allenatore qua. Lo si era visto alla Roma dove aveva preso una squadra arrabbiata che aveva fatto una grande cavalcata, ma poi quando c’era da metterci la mano si è via via smaterializzata passando da 85 a 70 punti fino a non passare in Coppa Italia contro lo Spezia. Garcia è questo, l’errore è di chi lo prende. In secundis l’errore è di chi lo prende e non lo protegge dicendo che ha sentito 40 allenatori, quindi già screditandolo dinanzi alla squadra.

In terzo luogo l’errore è non cacciarlo prima, era chiarissimo sin da settembre che la squadra rigettasse l’allenatore. Garcia non ti può dare nulla, ti può dare un livello di base. La squadra era abituata ad andare all’Università, con lui è tornata alle scuole medie. Perdere la sosta di settembre, poi quella di ottobre, nel frattempo dire che Conte era stato incontrato, poi il convegno alla Luiss…è stato fatto un mese da ottobre a novembre completamente inutile. Tanti meriti a De Laurentiis per lo scudetto, ma solo errori dopo lo scudetto”.