Trevisani: "Napoli finito a Como appena uscito Lukaku. Va recuperato o scudetto impossibile"

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della corsa al titolo in Serie A: "Secondo me in questa fase della stagione, proprio perché l’Atalanta volerà e il Napoli e l’Inter sono lì a giocarsi lo scudetto, ci sia il recupero totale di un giocatore troppo importante per ciascuna di queste squadre. Per l’Inter è ovviamente Calhanoglu, quando lui non sta bene la squadra fa partite sempre a livello inferiore. E con Calhanoglu sfiorito ti sfiorisce anche Mkhitaryan, che dobbiamo dire doveva essere ammonito e saltare Napoli-Inter.

Il Napoli deve ritrovare Lukaku e credo di non poter essere additato come ‘lukakista’, ma il Napoli a Como è finito quando è uscito Lukaku. Finito. Non gli è arrivato più un pallone su. Ora è vero che Lukaku stava giocando male, ci mancherebbe, ma il Napoli che ha perso già Kvara e altre certezze deve rimettere in moto Lukaku. A tutti i costi, anche se significa farlo giocare 90 minuti a uno all’ora. Perché senza Lukaku che sta bene il Napoli sto scudetto non lo vince mai, impossibile. Già fa fatica con l’uomo che sta bene, Lukaku dei 20 gol è un pezzo che non sussiste, ma serve un Lukaku migliore per fare la corsa con Inter e Atalanta. L’uomo dell’Atalanta è Charles De Keteleaere. Sta giocando male, non sta facendo quel lavoro straordinario da collante come aveva fatto in Napoli-Atalanta. Ora con una partita a settimana, e con Lookman e Retegui, formano un tridente meraviglioso e ineguagliabile nel nostro campionato”.