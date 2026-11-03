Trevisani: “Napoli vergognoso! Allegri senza quell’ingaggio sarebbe già saltato"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato della situazione in casa Napoli a Cronache di Spogliatoio: "La stagione del Napoli è vergognosa. Aveva bisogno dell’elettroshock, invece è stato accompagnato con l’eutanasia. Il Napoli era in pessime condizioni prima della Juventus? Sì, ma siamo alla 10ª di campionato e ha un punto in più di Genoa e Cagliari, 6 punti in meno del Frosinone, la metà della Lazio. Ha fatto ridere in Champions in 2 partite su 3.

Il primo responsabile è De Laurentiis, che ha dato retta a Manna, che ha preso Allegri. È una sequela di errori impossibile da pensare. Il resto è una conseguenza inevitabile. Un altro allenatore con uno stipendio più basso, una carriera diversa e la non protezione del ds, era saltato due settimane fa".