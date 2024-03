Trevisani pazzo di Italiano: “Straordinario! Miracolo Spezia ed a Firenze con un solo giocatore top fa finali!”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, tesse le lodi dell'ex Spezia ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Vincenzo Italiano sembra destinato a lasciare la Fiorentina a fine stagione, tra le squadre accostate al tecnico per la prossima stagione c'è anche il Napoli. Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, tesse le lodi dell'ex Spezia ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Nonostante alcune sue scelte nel corso della stagione della Fiorentina non mi siano piaciute, vedo una squadra che gioca un calcio piacevole. Non ha interpreti indimenticabili, secondo me ha un solo giocatore eccezionale che è Nico Gonzalez. Uno, poi ha una serie di buonissimi giocatori.

Sono tre anni che fa semifinale di Coppa Italia, di cui un anno ha fatto anche finale. Primo anno delle coppe europee della carriera, quindi primo anno da gestire domenica-giovedì-domenica, fa finale. Quest'anno è ai quarti di finale. E' ancora in semifinale di Coppa Italia e nell'ultima di campionato è arrivato a 4 secondi ad essere a 2 punti dalla Roma. Secondo me, parliamo di un allenatore stratosferico, non bravo, stratosferico! Italiano ha preso lo Spezia che arrivato in serie A il 21 agosto. Il 15 settembre ripartiva la Serie A, cioè dopo 3 settimane, con 35 giocatori che tra loro non si conoscevano, erano appena arrivati, nessuno di loro aveva fatto la Serie A, un casino lo Spezia in A e l'ha salvato. Senza rischiare di farsi superare dopo tre mesi come Thiago Motta. E' andato a Firenze, la squadra è arrivata 17ª due anni di fila, salvandosi in maniera ignominiosa alle ultime giornate con delle partite che voglio dimenticare, anche perchè alcune le ho commentate, tipo Fiorentina-Genoa 0-0, uno dei peggiori ricordi della mia vita dopo Levante-Murcia 0-0 della Liga 2008-09. E da 17° a momenti fa 4° l'anno successivo, se non gli portano via Vlahovic a gennaio. Quindi per chi ci scrive che è un allenatore da colonna di destra, guardasse bene la classifica, la Fiorentina sta sempre a sinistra. E perché c'è Italiano, prima stava a destra. Quindi guardate le classifiche prima di scrivere delle cose senso nella chat. L'anno scorso fa 7° e quest'anno sta in lotta per fare tra il 4° e il 7° posto. Quindi è completamente in lotta in campionato. Nelle coppe è tipo ineliminabile, tra l'andata e il ritorno. Ha perso la finale di Conference, in Coppa Italia ha perso con la Juve con autogol di Venuti al 91' e con l'Inter in finale, adesso vediamo se perde con l'Atalanta o con Lazio e Juventus in finale. Io veramente dico che ci vogliamo aggrappare proprio al fumo della pipa e trovargli dei difetti, cioè stiamo facendo un'analisi perché non è nel Real Madrid".