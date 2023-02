Trevisani sicuro: "Il Napoli in Champions non partirà battuto neanche contro le big!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset a Francoforte per l'ultima gara di Champions: “Io credo che anche un accoppiamento brutto il Napoli potrebbe reggerlo in Champions. Nella partita di Francoforte ha giocato da grande squadra nel momento in cui l’Eintracht ha giocato come la ventesima del nostro campionato. Vedendo le difficoltà di tutte le grandi squadre, oggi il Napoli potrebbe giocare contro tutte le grandi squadre e non partire battuto. In Champions League succedono delle cose ai limiti del misterioso. Dal punto di vista della riuscita della partita, il Napoli può fare quello che vuole contro tutti, può giocare a pallone con tutti.

Kvaratskhelia? È incredibile perché quello che noi stiamo vedendo e di cui non siamo neanche più sorpresi, è un giocatore che sembra che non abbia neanche la sensazione di pericolo. Per esempio ad Anfield inizia al partita e fa tunnel ad Alexander-Arnold. La bravura del Napoli non è trovare Kvaratskhelia, ma di metterlo in condizione di dominare nella squadra. In una prestazione ‘brutta’ ha comunque fatto delle cose eccezionali. Secondo me è stato molto sottovalutato il fatto che complessivamente il Napoli non abbia avuto Kvaratskhelia e Osimhen per otto partite, è quasi un terzo del campionato. Anche il Napoli ha avuto le sue assenze e i suoi momenti di mancanza, ma gioca in un modo che riesce a sopperire anche all’assenza di giocatori spaziali come Kvaratskhelia e Osimhen.