Trevisani: “VAR non è intervenuto quando doveva ed è intervenuto quando non doveva”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha commentato così Juventus-Napoli: "Oltre al gioco anche i risultati sono straordinari. Il Napoli ha fatto tutte e due le cose, dominando gli avversari. E' stata una passerella iniziata ad inizio 2023 ed il Napoli non s'è mai fermato se non nelle ultime settimane, il Napoli può fare ancora 99 punti. E' una squadra che ha un monte stipendi ancora inferiore a quello del Napoli di Koulkibaly e dei 91 punti.

Gatti? Andava segnalato il rosso, assolvo l'arbitro che era coperto, ma il VAR come lo giustifichiamo. Sul gol il VAR non deve intervenire, se l'arbitro fischia il fallo ci sta ma se l'arbitro valuta così l'intensità deve restare quella altrimenti sull'uso del VAR in Europa ci ridono dietro. Il VAR non è intervenuto su Gatti quando doveva ed è intervenuto quando non doveva".