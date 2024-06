Trezeguet: "Se Conte ha firmato è perché ci crede molto. Su Lukaku e Osimhen..."

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, nel corso dell'intervista concessa a Il Mattino ha parlato di vari temi riguardanti il Napoli

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Mattino ha parlato di vari temi riguardanti il Napoli: "Ancelotti al Napoli? Capita una battuta a vuoto, nella carriera di un allenatore. Carlo ha dimostrato dovunque di essere un vincente ma a Napoli non è riuscito ad impattare come avrebbe meritato. Insieme a Guardiola e allo stesso Conte resta uno dei migliori al mondo.

La ricostruzione del Napoli? Antonio sa che Napoli è una piazza delicata ma evidentemente aveva bisogno pure di questi stimoli. Farà benissimo. Antonio è un martello, punta tanto sul lavoro di campo. Metterà su una squadra che rispecchierà il suo modo di essere e che attaccherà con ferocia l'obiettivo. Mancherà l'appuntamento con le coppe europee e quindi ci potrà lavorare con più profitto in settimana sul campionato. Prenderà in mano una realtà che deve tornare a vincere.

Se ha deciso di firmare per il Napoli, significa che ci crede moltissimo e ritiene che il suo modo di lavorare possa metterlo in mostra. Sarà la sua prima esperienza al sud da tecnico, vuole verificare se in questo ambiente caloroso e passionale potrà replicare i risultati ottenuti in passato: è un test importante anche per lui. Osimhen o Lukaku? Per il sistema di Conte, la prima punta è fondamentale. Avrà bisogno di un centravanti protagonista".