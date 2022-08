Trombetti a Mertens e Insigne: "Basta! Lasciateci in pace e godetevi le vostre squadre!"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore della Federico II e grande tifoso azzurro

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore della Federico II e grande tifoso azzurro: "Di Insigne e Mertens ho la testa piena, basta. Sono il passato, non li sopporto più: sono stati a Napoli nove anni, ci hanno fatto divertire e li ringraziamo, ma non hanno vinto nulla. Adesso lasciateci godere dei giovani che stanno costellando questo Napoli. A Mertens ed Insigne dico di lasciarci in pace e di godersi le rispettive nuove esperienze... A loro e alle tante Cassandre che hanno pianto appresso a loro. Di Insigne ormai non parla più nessuno, se non i social. Non so se Kvaratskhelia sia più forte dell'ex azzurro, ma i colpi sono da calciatore importanti. Siamo tranquilli, lasciamo giocare questo Napoli. Piaccia o non piaccia sono giocatori che hanno ricevuto un'offerta dagli azzurri e l'hanno rifiutato. Mertens o Insigne? Non confondiamo la lana con la seta: Mertens ha il garbo e l'eleganza per poter fare il dirigente e glielo auguro come ritorno a Napoli. Insigne invece che se ne stia a Toronto. Rivincita di De Laurentiis? Contro il Monza non c'è stato un solo coro contro di lui. Questo è un grande presidente, gli manca solo lo Scudetto per poter coronare il tutto con una ciliegina sulla torta. Questo Napoli è molto attrezzato, speriamo che anche la fortuna assista la squadra. Può arrivare ovunque e con Navas il limite non è da porsi".