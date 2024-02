Trombetti: "ADL ha finalmente azzeccato una mossa: ha preso un uomo che sa tutto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Calzona vive una vita tranquilla, ha un bellissimo incarico, da quello che so lo trattano da Dio. Perché si è messo in questo casino? Evidentemente è attratto dalle sfide e questo me lo fa ammirare a prescindere.

Racconto un aneddoto. Io ho avuto un problema ai tendini, abbastanza seri, sto facendo fisioterapia in piscina. Il fisioterapista, Giancarlo, una persona di grande valore professionale, che lavora col Sorrento calcio. Lui ha avuto un legame personale con Sarri e Calzona che sono stati allenatore e vice allenatore del Sorrento calcio. Ha detto che Calzona ‘faceva tutto’, e Sarri sfumacchiava. Mi ha raccontato un profilo che mi è piaciuto molto, di un uomo di grande competenza, capace di fare gruppo. Dopo tanti errori, De Laurentiis ha azzeccato una mossa: ha appreso un uomo che sa tutto, conosce l’80% dei calciatori. Mazzarri è stato un disastro, dobbiamo tornare a Donadoni per pensare ad un disastro simile".