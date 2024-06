Trombetti: "Basta con questa anti juventinità! Se Di Lorenzo vuole andare perché offeso, vada"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino.



A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Non ne posso più di questa anti juventinità. Quando è arrivato Omar Sivori a Napoli, aveva vinto il Pallone d’Oro e vinto scudetti con la Juventus, c’erano i tifosi impazziti di felicità e nessuno si è permesso di parlare di Napoli juventinizzata. Abbiamo il professionista più forte in giro e ne dobbiamo essere contenti. Questo non significa che il Napoli dominerà la scena, può succede solo se si verificheranno una serie di altre condizioni. Quando leggo ‘non tifo Ferrari’ perché figlia della Juventus, esco pazzo. Questo è delirio. Un marchio pieno di gloria, come si fa a dire un’idiozia di questo tipo? Non ci lamentiamo poi per i cori.

Conte ha fatto una brutta figura ad andare a parlare con Mario Giuffredi? No. Conte è questo e a me sta benissimo. Sarà lui a valutare se è possibile recuperare la permanenza di questo giocatore o se i motivi sono così gravi affinché vada via, ma non mi venite a raccontare la storiella che si è offeso per i fischi. Se è così suscettibile, meglio che se ne va e ch’ ‘a Maronna l’accumpagna. Alla fine, sarà il presidente a decidere".