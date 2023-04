Trombetti: "È tollerabile che 200 delinquentucci di Serie B portino questo livello di inciviltà?"

"Nel frattempo, cerchiamo di non abbassare la guardia e organizzare feste e festini, perché se alla Juventus tolgono i 15 punti, le distanze si accorciano".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il professore Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Vedo la situazione estremamente complessa, ma credo che si possa discutere e dialogare su tutto. Non sopporto tutti questi discorsi, sono argomenti minimali, qui c’è una gravità intollerabile di signori che si sono sfidati tra di lori, picchiando chi non stava ai propri ordini: non voglio neppure più discutere, questo è un problema di ordine pubblico e bisogna intervenire. È tollerabile che 150-200 delinquentucci di Serie B portino questo livello di inciviltà allo stadio? Questi signori non si fanno la tessera del tifoso perché non vogliono essere identificati.