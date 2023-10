Trombetti: “Garcia decida cosa vuole fare, se non crede nel 4-3-3 deve cambiare!"

"Secondo me questa stagione nasce con due tradimenti impensabili: Giuntoli e Spalletti".

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Garcia deve decidere che cosa vuole fare, soprattutto se non gli piace il 4-3-3 non può rimanere in mezzo al guado. Lui non crede a questo modulo e se non ci crede deve assumersi le sue responsabilità e lo deve cambiare. Io non lo so chi gli consiglia questo modulo anche se il presidente disse di essere andato a caccia di un tecnico che facesse il 4-3-3; Garcia, però, non lo ama.

Domenica il Napoli doveva vincere assolutamente. Non lo ha fatto e quindi il Napoli ad oggi è fuori dalla lotta per lo scudetto. Per quanto riguarda la Champions noi stiamo navigando tra il 4°, il 5°, e il 6° posto. Il Napoli è in una situazione, secondo me, estremamente preoccupante. De Laurentiis è geniale perché con un fatturato inferiore a quello di Inter, Juve, Milan e forse anche della Roma, è riuscito a tenere la società ad un alto livello internazionale. Quindi sulle capacità del presidente non si discute ma il momento del Napoli è estremamente negativo. E sono sicuro che anche con Spalletti avremmo avuto questa stessa stagione perché ogni campionato ha la sua storia.

Secondo me questa stagione nasce con due tradimenti impensabili: Giuntoli e Spalletti. È vero che il presidente ha un brutto carattere ma queste erano persone che se non fossero venute a Napoli non sarebbero arrivate ai livelli cui sono arrivate. E proprio loro dalla sera alla mattina hanno piantato in asso il presidente. Certo il carattere di De Laurentiis avrà avuto la sua parte in queste decisioni. Secondo me, dopo il secondo tempo col Milan, Garcia giocherà col 4-2-3-1”.