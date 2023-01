Trombetti: “Il Napoli non vincerà sempre, ma è la squadra più forte della serie A”

Il professore Guido Trombetti è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre

Il professore Guido Trombetti è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': “Ci aspettiamo ovviamente che il Napoli confermi quello che ha fatto. Il Napoli resta la squadra favorita per lo scudetto, ha dimostrato il gioco più efficace con o senza Osimhen e con o senza Kvaratskhelia. Il Napoli gioca con sicurezza dei propri mezzi. Non dobbiamo ovviamente pensare che il Napoli vincerà tutte le partite. Dobbiamo mantenere una certezza: il Napoli è la più forte del campionato e può battere chiunque.