Trombetti: "Insigne farà il suo dovere fino alla fine, ma dovrebbe cedere la fascia a Koulibaly”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Guido Trombetti, accademico e politico.

“Insigne? Non ho mai detto che ha fatto male ad accettare l’offerta del Toronto, però De Laurentiis gli ha fatto un’offerta che riteneva la migliore possibile. Non mi risulta che nessuna squadra italiana o europea abbia offerto di più. Insigne ha fatto altrettanto bene, si è messo in giro e ha cercato un’offerta adeguata. Tutto questo caos è un falso problema. Giocatore a fine contratto che ha cercato di rivendersi, De Laurentiis non ha ritenuto la cosa compatibile con la politica finanziaria. Poi alcune uscite di Insigne mi sono sembrate prive di bon ton. Nella vita non è però obbligatorio.

Ritengo che Insigne farà il suo dovere fino in fondo ma che sarebbe preferibile che lui stesso offrisse ad altri la fascia di capitano, magari a Koulibaly. Bisogna poi capire quali sono i progetti futuri del Napoli. Legittimo, giusto e doveroso contenere gli ingaggi ma poi verosimilmente si prendono giocatori più scarsi. Quindi serve capire quali saranno i piani e questo lo deve dire il presidente”.