Trombetti: "Non si può rifondare a gennaio. Quarto posto? Impresa complicata"

Guido Trombetti, accademico, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Guido Trombetti, accademico, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Non sono entusiasta del mercato. Ho l'idea però che il presidente consideri l'annata compromessa e pensi di investire il prossimo anno con il nuovo tecnico. In questo mercato di riparazione il presidente sta puntando sul prestito con diritto di riscatto.

Lui prenderà i calciatori e poi si valuterà se funzionano oppure no. Certo la verità è che tu non puoi rifondare una squadra a gennaio; perché c'è carenza di giocatori forti, ed il presidente, che è uomo intelligente, lo sa. Io credo, inoltre, che essendo il Napoli in difficoltà i venditori cercano di prenderlo alla gola: quindi giocatori normali vengono proposti a 40 o 50mln. Allora De Laurentiis, che ha la grande responsabilità di amministrare, fa più che bene ad evitare di farsi prendere per la gola. Forse è più facile vincere la Supercoppa, che a me non interessa granché, visto che sono due partite secche perché potrebbe andarti tutto dritto. Secondo me sarebbe più difficile chiudere il campionato al 4 posto perché sarebbe più difficile rimontare visto che ci sono 4 squadre a competere. Sulla carta forse il Napoli riuscirebbe anche a fare le 12 vittorie che occorrerebbero per chiudere quarti. Ma l'impresa è complicata. Insomma il Napoli dovrebbe improvvisamente e magicamente mettersi a giocare”.