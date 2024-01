Trombetti: "Non tutte le colpe sono di ADL, dobbiamo sperare in una sua trovata"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il professore Guido Trombetti, editorialista Il Mattino.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il professore Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Non ci credo assolutamente, ma se fossi un malpensante, dovrei dire che c’è una sorta di silente ammutinamento. Non è possibile che Kvara nel primo tempo non si è andato a prendere una palla, lui che è un pallomane, com’è possibile? Mario Rui ha avuto l’ordine dissennato di non superare la metà campo, secondo me, nonostante la sua forza sia imporsi, fare il regista in fase avanzata. Perché Zielinski ha giocato? E, insisto, l’unico fallo che non andava fatto è stato di Mazzocchi.

Cosa sta succedendo? Devo dire la verità, non mi voglio unire al coro di chi sostiene che tutte le colpe sono del presidente. Ha indubbiamente fatto tanti errori, l’abbiamo detto, ma li ha fatti solo lui? Contratti? Questo è il cancro del calcio. I contratti sono carta straccia. Allora certamente per dopo aver vinto un campionato, forse un ritocchino va fatto a tutti, ma penso che sul piano psicologico abbia molto nuociuto il trattamento riservato ad Osimhen cui è stato triplicato il contratto, cui sono consentite le libertà che altri non hanno. Questo ha creato molto malcontento nello spogliatoio. Nemmeno questo, però, spiega i giocatori che vanno in campo in quel modo. Probabilmente, noi non sappiamo tutta la verità. Quello che ci è andato più vicino, secondo me, è stato Giuffredi. A questo punto, non possiamo che sperare in una trovata d’ingegno del presidente. Il comportamento dei giocatori è vergognoso, non salvo nessuno, forse l’unico è Meret. Arrivati a questo punto del campionato, c’è da ringraziare Garcia che ha messo fieno nel fienile, perché l’andamento attuale è quello da retrocessione. Ritiro? Se non è dannoso, è inutile. Mazzarri cosa fa là? Sono curioso di sapere".