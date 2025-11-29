Trombetti: “Roma snodo fondamentale, sono ottimista. Ho rivisto il Napoli andare a mille"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex rettore della Federico II Guido Trombetti: "Per domani sono tranquillo, però cosciente che è uno snodo fondamentale. Il Napoli dopo due belle prestazioni deve infilare un filotto di 7-8 partite per riportarsi ai livelli che gli competono. Quella di Roma è una partitaccia, la Roma è forte, ha morale, ha gamba. Ma il Napoli non ha niente da invidiare, quindi io penso che possa essere una bella partita. Penso che il Napoli abbia tutte le chance possibili e immaginabili per far risultato, per me l'importante è non perdere.

Nella partita di Champions quello che ho visto di molto positivo è la condizione atletica. Hanno corso per un'ora come indemoniati. Se i ragazzi hanno recuperato la brillantezza non ce n'è per nessuno, però la palla è sempre tonda. Sulla carta siamo più forti, ma sono differenze impalpabili. Poi alla fine le partite si mettono come si mettono. Peccato che le persone non abbiano memoria, Gasperini ha trovato una squadra che Ranieri aveva portato su. Ricordatevi che l'anno scorso il girone di ritorno la Roma si classificò prima. Si parla tanto di preparazione fisica, di infortuni, però io ho visto una squadra che andava a mille. Speriamo che domani vada a mille. Io sono ottimista, poi il campo darà i suoi verdetti.

Chi sarà l’uomo partita? McTominay come sempre, nei momenti difficili è sempre lui che risponde. Ce lo teniamo strettissimo, con le catene!".