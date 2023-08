Troppe critiche per la beffa Veiga? Giuliani: "Il Napoli non ha mica perso il nuovo Iniesta..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista:

"La delusione per la questione Veiga va capita, ma non è che il Napoli abbia perso l'occasione di prendere il nuovo Iniesta. Quindi torniamo a parlare di solamente di soldi: è inutile ragionare su clausole, diritti d'immagine e tempi di trattative... L'Al-Ahli ha offerto 6 volte l'ingaggio offerto dal Napoli. Più che altro si può fare una discussione sul calcio e sul calcio vero. Dire che il campionato arabo possa attrarre anche i giovani talenti è il nulla più assoluto. E' un campionato per vecchie cariatidi. Ma chi si metterà davvero a vedere questa Saudi Pro League? Ma chi la preferirà davvero alla nostra Serie A? Bisogna essere seri...

La Serie A 2023-24? Le altre squadre non mi sembrano aver colmato troppo il gap rispetto al Napoli, che però ha qualche punto interrogativo da dover risolvere. Il nuovo allenatore, il nuovo DS e il nuovo difensore titolare... Insomma, la carne sul fuoco non manca. Male che vada, il Napoli parte alla pari con le milanesi. De Laurentiis deve solo evitare di portare alle estreme conseguenza una gestione oculata del club e un puntare sempre sui giovani. Tirare troppo la corda può mettere sottosopra certi equilibri del gruppo. Kvaratskhelia e Osimhen? La loro permanenza con rinnovo è il vero doppio acquisto top di questa stagione".