Troppo tempo per il rinnovo di Osimhen? Damiani: "No, queste trattative sono complesse”

Oscar Damiani, agente ed esperto di calcio francese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo Osimhen? Adesso le cose sono cambiate, bisogna adattarsi alla nouvelle vague del mercato. E' difficile dire che per il rinnovo di Osimhen ci si sta mettendo troppo tempo.

Gli agenti devono fare quello che chiede il proprio assistito, Calenda fa quello che dice Osimhen. Se a Osimhen non stanno bene delle condizioni Calenda deve mediare con la società ed è bravissimo a farla. Un mese di trattativa è tanto, ma non tantissimo per una trattativa così complessa. Il Napoli è sicuro che non lo faranno arrivare a un anno dalla scadenza, quindi o rinnova o lo cederà".