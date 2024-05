Tuchel critica Kim: "Non può solo aggredire, deve saper temporeggiare"

Thomas Tuchel continua a criticare Kim dopo gli errori in Champions. Lo ha fatto anche in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Thomas Tuchel continua a criticare Kim dopo gli errori in Champions. Lo ha fatto anche in conferenza stampa: "Già avevamo parlato nell'intervallo e a fine partita, era tutto chiaro. Ci sono più modi per difendere, non si può essere sempre aggressivi per riconquistare subito la palla. Lui si definisce un difensore aggressivo, ma ogni tanto si può anche temporeggiare. Kim ha imparato la lezione due volte quindi è facile continuare a sostenerlo".