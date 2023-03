Tudor ignora il Napoli: "Psg in Italia dominerebbe perchè superiore a Juve e Inter"

"L'altra differenza fondamentale è che in Francia c'è molto più ritmo, perché la tipologia dei giocatori è diversa"

Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, è rimasto impressionato dal livello della Ligue 1. In un'intervista a L'Equipe ha parlato delle differenze col calcio italiano: "Qui c'è il PSG, che non avrebbe eguali in Italia perché oggi è superiore a Inter e Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre italiane che, in termini di rosa, hanno più qualità. Ma dal sesto all'ultimo posto, le squadre francesi sono tutte più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo o Reims-Spezia, vincerebbero le francesi con ampio margine. A Reims ci sono 3-4 giocatori che vorresti avere nella tua rosa; l'Inter, invece, non prenderebbe nessuno da Empoli o Spezia", ammette.