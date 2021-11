Turci su Spalletti: "Da ex vorrà fare lo sgambetto all'Inter, ma per lui ogni gara vale 3 punti"

Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "La partita più importante dell’anno per la Nazionale sarà lo spareggio, nulla è compromesso. L’Italia ha nove vite come i gatti e riuscirà a strappare la qualificazione ai Mondiali anche se si è complicata la vita. Agli Europei si doveva lottare per un trofeo, mentre alle qualificazioni è fisiologico un calo dopo gli ottimi risultati di tutti questi anni. Non aveva mai avuto un calo fisiologico, ora è normale averlo.

Inter-Napoli? Sarà una partita di altissimo livello, contro il Milan l’Inter meritava la vittoria ai punti. Le due squadre stanno in salute e hanno grandissimi giocatori con grandi qualità a livello tecnico, per questo mi aspetto un grandissimo spettacolo. Dopo le soste non è facile per gli allenatori, avranno a disposizione i giocatori per pochi giorni ma non avranno nulla da spiegare. Col Verona, squadra molto solida, c’è stata un po’ di sfortuna per il Napoli con due pali colpiti. Se c’è stato un piccolo passaggio a vuoto ma bisogna dare i meriti al Verona, che è una realtà di questo campionato. Il Napoli si giocherà lo scudetto fino all’ultima giornata.

Ritorno di Spalletti a San Siro? E’ un grandissimo professionista e ogni partita per lui vale tre punti, restare primi e aumentare l’autostima della squadra. Gli piacerebbe sicuramente fare uno sgambetto all’Inter per tutto quello che è successo in passato, ma credo che guardi alla partita solo come uno scontro diretto”.