Udinese, Balzaretti blinda Samardzic: "Resterà anche a gennaio, abbiamo bisogno delle sue qualità"

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Torino.



A breve si aprirà il mercato e alcuni pezzi pregiati dell’Udinese sono sotto la lente di ingrandimento. Per Lazar Samardzic l'attenzione da parte del Napoli non è mai scemata, ma Balzaretti assicura che “non è cambiato niente, Laki resterà anche a gennaio. Deve lavorare sempre al meglio, è un ragazzo importante per noi – lo elogia – L’esclusione della settimana scorsa lo avrà stimolato ancora di più, si allena sempre bene ed è molto focalizzato sul presente. Abbiamo bisogno di tutte le sue qualità”.