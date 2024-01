Udinese, Balzaretti su Perez: "Vogliamo confermare tutti in difesa, ma mercato è in divenire..."

A margine della presentazione del nuovo acquisto, Giannetti, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato di Perez

A margine della presentazione del nuovo acquisto, Giannetti, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato di Perez commentando le tante voci di mercato.

Giannetti è l'acquisto per la difesa di cui si era parlato o si farà altro anche in base alle possibili uscite? Si parla di Perez in questi giorni.

"Al momento è l'acquisto per la difesa, non abbiamo altre operazioni imminenti, l'idea è di confermare la difesa che abbiamo, lui sarà l'innesto, sappiamo che il mercato è sempre in divenire, ma non c'è nulla di imminente".