Udinese, Carnevale: "Andremo al Maradona coi giocatori contati! Vogliamo fermare il Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese: “Siamo un po’ in difficoltà numerica: ci manca qualche giocatore che si è infortunato per cui a Napoli arriveremo con giocatori contati. Quelli che giocheranno però, son certo che faranno una grande partita perché affrontare il Napoli è bello. Giocare contro la prima della classe dà grande entusiasmo e i nostri giovani vorranno regalarci una gioia in più. Mancano solo 5 partite al girone di ritorno e il bottino fin qui conquistato credo sia buono, poi vedremo se riusciremo a stare sempre su. Tutti vorrebbero fermare il Napoli oggi, ci ha fatto divertire anche in campo europeo e speriamo vada avanti. Sabato sarà una bella partita perché noi sappiamo giocare a calcio e proveremo a battere il Napoli seppur non sarà facile. Abbiamo qualche arma per mettere in difficoltà il Napoli, mi auguro che verrà fuori una grande partita.

Andare in giro per il mondo e cercare giovani per metterli in luce qui a Udine è ormai il nostro marchio di fabbrica. Sappiamo farlo, ma mi auguro di inserire anche qualche italiano in questa formazione. Sembra che anche il Napoli stia sulla strada giusta, ho grande ammirazione per Giuntoli che è un bravissimo ragazzo e un ottimo professionista. Quest’anno ha dimostrato che nonostante le partenze ha costruito una squadra molto più forte.

Il Napoli di quest’anno è molto più maturo, sa stare in campo e l’anno scorso la gara di ieri l’avrebbe persa. Quest’anno la vince e la grande bellezza credo sia a centrocampo”.