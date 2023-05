Udinese, Carnevale: “Samardzic al Napoli? Lo spero, ai miei giocatori dico sempre una cosa”

Il responsabile degli scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il responsabile degli scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: “Quando il Napoli ha vinto lo scudetto qui a Udine l’ho vissuto ed è stato bello. Le immagini di Napoli sono state straordinarie. L’affluenza del primo scudetto era di più perché c’era anche il terzo anello all’ex San Paolo. Il Napoli ha strameritato facendo vedere dall’inizio di essere la squadra più bella e più forte. Penso che il Napoli abbia fatto veramente una cosa bella regalando al popolo napoletano il terzo scudetto. Questa estate eravamo tutti scettici compreso io. Il Napoli negli ultimi anni ha rischiato sempre di vincere lo scudetto. Quando soni arrivati questi giocatori, abbiamo pensato che il Napoli avrebbe fatto il suo campionato, invece Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro.

Non ci sono fuoriclasse come Careca, Maradona, Alemao, Bagni. Il merito oggi va a Spalletti che ha assemblato una squadra di giovani sconosciuti. È stato un Napoli stratosferico, complimenti a tutti. Io chiedo scusa un po’ a tutti gli amici napoletani perché quando il Napoli ha pareggiato contro la Salernitana tutti gli amici napoletani mi chiedevano i biglietti, ma proprio perché lavoro per l’Udinese non me la sono sentita e ho spento il telefono. Non volevo fare torto a nessuno. Ho vissuto lo scudetto ed è stato molto bello vivere lo scudetto qui a Udine. C’era la Curva, ma anche persone provenienti da tantissimi posti. Penso che Pozzo si sia complimentato con De Laurentiis.

Samardzic al Napoli? Io me lo auguro anche se è ancora giovanissimo. È un 2002 ed è molto forte. Non so se rimarrà qui o andrà via, è una decisione che prenderà il presidente. È un ragazzo su cui si può lavorare. Non dimentichiamoci quando Zielinski fu ceduto al Napoli con la convinzione che potesse diventare un grande giocatore. Ho detto a Zielinski che deve vincere un altro scudetto a Napoli per raggiungermi! Quei 2/3 nomi sconosciuti presi dal Napoli sono stati presi un po’ con la stessa politica nostra all’Udinese. A qualsiasi giocatore mio dico sempre di venire a Napoli perché se si vince a Napoli è troppo bello”.