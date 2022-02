Udinese, Carnevale: "Speriamo vinca il Napoli, per loro e per la salvezza"

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo fermato la Lazio, ma potevamo fare anche qualcosa in più viste le partite internazionali che ci sono state in settimana. Napoli? E' una squadra molto forte, l'ha dimostrato anche col Barcellona. Mi è dispiaciuto per l'infortunio di Anguissa, imprescindibile per il centrocampo azzurro. Il Cagliari, come noi, deve salvarsi e quindi farà la partita della vita. Mi piacerebbe se il Napoli vincesse, sia per il Napoli che per il discorso salvezza che ci riguarda".