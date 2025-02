Udinese, l'ex tecnico Marino: "Squadra ostica, ma il il pronostico vede azzurro"

vedi letture

Stasera il Napoli sfida l’Udinese nel posticipo della 24ª giornata di Serie A, ne ha parlato a Tuttomercatoweb l'ex tecnico dei friulani Pasquale Marino: "Il NapolI è in un momento importantissimo. L’Udinese è una squadra ostica e ha un attaccante come Lucca che ha tutte le potenzialità per arrivare in Nazionale. Sulla carta è un turno interlocutorio per il Napoli, il pronostico vede azzurro”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).