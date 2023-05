Udinese, Lovric: "Battiamo il Napoli! Non ci interessa cosa farà la Lazio il giorno prima"

Il centrocampista dell'Udinese, Sandi Lovric, è intervenuto a Udinese Tonight parlando anche della prossima sfida col Napoli

Il centrocampista dell'Udinese, Sandi Lovric, è intervenuto a Udinese Tonight parlando anche della prossima sfida col Napoli: “Conosciamo la situazione, tutti noi giocatori abbiamo una sola cosa in testa: vogliamo vincere. Non importa se prima la Lazio vincerà o perderà. Vogliamo dare il tutto per vincere giocando davanti ai nostri tifosi

Non è facile spiegare queste prestazioni altalenanti. Non abbiamo giocato bene a Lecce, lo sappiamo e ci dispiace. Ne siamo consapevoli e ora abbiamo due opzioni: o pensiamo ancora alla gara con il Lecce e andiamo ancora più giù di morale o alziamo la testa, impariamo dagli errori e lavoriamo duro per affrontare il Napoli. Non solo il mister, siamo noi stessi in primis ad essere arrabbiati. Sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio.”

Fino adesso è stata una bella stagione. Mancano sei partite e voglio migliorare questi numeri. Per me è importante aiutare la squadra, con un gol, un assist importante o una scivolata. Sono contento ma non voglio accontentarmi, io voglio fare ancora di più. Giocare in serie A ti fa capire quanto importante siano i dettagli: un piccolo errore, in questo campionato, ti fa subire gol. Analizzare queste piccole cose, questi piccoli dettagli, ti rendono più concentrato e ti fanno crescere partita dopo partita. Il mio prossimo obiettivo è prendermi più responsabilità in zona gol e rendermi più pericoloso per aiutare la squadra a guadagnare punti. Quando parliamo tra di noi, sappiamo benissimo che queste sei partite sono molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo, l’ottavo posto, perché siamo consapevoli di poterlo raggiungerlo".