Udinese, Lovric: “Grande primo tempo contro una squadra forte come il Napoli”

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, ha parlato alla tv ufficiale del club dopo l'1-1 interno col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, ha parlato alla tv ufficiale del club dopo l'1-1 interno col Napoli: “Come ho detto qualche giorno fa, volevamo reagire alla prestazione di Lecce. Sappiamo che possiamo mettere in difficoltà le grandi squadre e lo abbiamo fatto vedere sul campo, giocando un grande primo tempo, considerando la forza del Napoli”.

“Dobbiamo fare quello step per prendere continuità nelle prestazioni, come abbiamo fatto stasera. Nesto ha fatto un partitone, ha creato spazio e protetto tanti palloni. Il mio gioco si basa sugli attaccanti in campo, cercare più la profondità o l’inserimento”.