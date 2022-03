Udinese, Makengo: "Vogliamo andare a Napoli per fare punti"

Il centrocampista bianconero Makengo ha parlato dopo il pareggio contro la Roma come riporta il sito UdineseTv

Il centrocampista bianconero Makengo ha parlato dopo il pareggio contro la Roma come riporta il sito UdineseTv: "E' stata una bella partita, felici per la prestazione, peccato per il gol preso all'ultimo minuto. L'obiettivo é non guardare l'avversario, vogliamo giocare con il nostro stile di gioco e andare a Napoli per fare punti. Jajalo e Pereyra? Non abbiamo giocato tanto insieme in partita, ma in allenamento giochiamo insieme e sappiamo le qualità di ciascuno. E' facile giocare con questi giocatori. Bello giocare davanti al nostro pubblico, siamo molto felici di avere questi tifosi. Non dobbiamo buttare tutto quello che abbiamo fatto, c'è delusione per non avere guadagnato i tre punti ma abbiamo dimostrato il nostro gioco".