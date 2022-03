Udinese, Marino: "Contro il Napoli in piena autostima. Osimhen? Una delle poche stelle in Serie A"

"Che spero che oggi non metta in mostra quelle qualità che lo rendono uno degli attaccanti più forti non solo della serie A".

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica bianconera, ha parlato ai taccuini de Il Mattino. Queste le dichiarazioni dell'ex Napoli riportate da Tmw.

Che Udinese troverà il Napoli nella sfida in programma alle 15 al Maradona? "In piena autostima, combattiva, consapevole che contro le grandi abbiamo sempre giocato partite importanti. In Serie A ci sono poche stelle. Una è Osimhen, per esempio. Che spero che oggi non metta in mostra quelle qualità che lo rendono uno degli attaccanti più forti non solo della serie A".

Il dirigente dei friulani si è soffermato anche sulle tante polemiche di questi giorni attorno agli arbitri: "Quale soluzione? C'è bisogno di una uniformità e di una sensibilità che non sempre ci sono. Vedo troppi rigori concessi con leggerezza, fischiati tanto per essere fischiati nella speranza che poi avvenga al Var la correzione. Ma non sempre è possibile senza una immagine che dimostri l'errore grave ed evidente. Ed è da questo equivoco che bisogna uscire".