Udinese-Napoli anticipata? Non è detto per il prefetto: "C'è una sola cosa certa"

TuttoNapoli.net

La partita tra Udinese e Napoli potrebbe essere anticipata alle 18 o 18.30, invece dell’orario già prestabilito delle 20.45. Ma non necessariamente. Repubblica riporta le parole di Massimo Marchesiello, prefetto di Udine, all'Ansa: "L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita".