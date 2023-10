Udinese, Padelli: “Le big sono molto forti, lo stesso Napoli si riprenderà e darà spettacolo”

Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, ha parlato a Radio Tv Serie A della propria avventura in bianconero

Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, ha parlato a Radio Tv Serie A della propria avventura in bianconero: "A Udine sto molto bene; c’ero già stato 12 anni fa. Mia moglie è nata qui e anche i bambini si trovano bene perché la qualità della vita è alta. Tutto ok anche con la società. Ora abbiamo una gara molto importante lunedì in casa contro il Lecce. Abbiamo fatto anche un’amichevole contro il Rijeka per prepararci al meglio in vista di questo match. Non stiamo attraversando un periodo semplice e quindi bisogna lavorare tanto per uscirne".

La stagione dell’Udinese è partita subito con big match contro Juventus, Fiorentina, Napoli, … quale ti sembra la squadra più convincente e forte di questo campionato?

"Di squadre forti in Serie A ce ne sono tante. La Fiorentina sta raccogliendo i risultati anche grazie al bel calcio che pratica. Le big sono molto forti, lo stesso Napoli si riprenderà e darà spettacolo. Poi conta sempre il campo, conta il gruppo, contano gli intenti, conta l’entusiasmo".