Udinese, Pafundi: "A Napoli siamo scesi bene in campo, meritavamo qualcosina in più"

Simone Pafundi, trequartista rientrato all'Udinese dopo il prestito al Losanna, è tornato a parlare ai microfoni di TV 12 durante il formato organizzato dal club. Il classe 2006 ha parlato così del match pareggiato 1-1 contro il Napoli: "Siamo scesi bene in campo, abbiamo reagito subito dopo il loro vantaggio, forse meritavamo qualcosina in più. Dalla panchina anche al 90' vedevo fare corse folli, il mister durante la settimana ci ha caricato e noi ci tenevamo a fare qualcosa di grande".

Che differenze ha trovato rispetto all'altra sua avventura in Friuli?

"Vedo più serenità, l'anno scorso sappiamo quanto è stato più difficile. Penso che il mister abbia dato un'idea giusta e noi lo stiamo seguendo. Mi ha parlato molto, ha molta fiducia in me e sono contento di stare qui. Abbiamo un bel rapporto e sento la sua fiducia".

Qual è il vostro obiettivo?

"Pensiamo a fare più punti possibili, ovviamente finire tra le prime dieci sarebbe un ottimo risultato, lavoriamo anche per questo, ma senza alcuna pressione".

Qual è il ruolo in cui si trova meglio?

"Il mister mi sta provando molto in mezzo ai tre di centrocampo oppure sull'esterno o seconda punta. In Svizzera ho giocato molto anche da mezzala oltre che da trequartista, ma al giorno d'oggi è importante essere un giocatore completo".

Quali sono le qualità che ruberebbe a Sanchez e Thauvin?

"Al Nino ruberei la mentalità, penso che giocatori con una qualità del genere abbiano bisogno di una mentalità forte. Con Florian mi trovo benissimo, in campo parliamo la stessa lingua, nell'uno contro uno è molto forte e per visione di gioco è un top player".