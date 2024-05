Udinese, Pinzi su Cannavaro: "Ho trovato un allenatore determinato e preparato"

"Mi trovo molto bene con lui, gli do il mio supporto per capire subito la storia dell’Udinese perché il tempo è poco".

Giampiero Pinzi, alla sua avventura nello staff tecnico dell'Udinese, ha parlato di questa nuova esperienza e delle prime impressioni sul nuovo allenatore Fabio Cannavaro: “Sono carico e motivato, vogliamo lasciarci alle spalle un periodo difficile. Ce la stiamo mettendo tutta e i tifosi ci stanno dando tanto. Sono sempre rimasto in contatto con la proprietà, sono stato qui da calciatore e il passato non si può cancellare.

Fabio è una persona squisita, conosce il gioco, ho trovato un allenatore determinato e preparato. Mi trovo molto bene con lui, gli do il mio supporto per capire subito la storia dell’Udinese perché il tempo è poco. Per me è un piacere ridare qualcosa indietro a questa società, che mi ha permesso di diventare ciò che sono”.