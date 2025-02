Rileggi live Udinese, Runjaic in conferenza: "Grande gara, forse li abbiamo sorpresi. Scudetto? Tifo per il Napoli"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Qual è stata la chiave di volta della partita? "L'organizzazione di squadra, la capacità di sacrificarsi e giocare il pallone il più possibile. Abbiamo fatto una grande partita, molto meglio dell'andata. Sono molto felice.

Si aspettava qualcosa di più dal Napoli? "Credo che il Napoli abbia fatto anche oggi una grande partita. Noi ci abbiamo messo una grande energia, il nostro inizio forse li ha spaventati un po'.

Che rappresenta questo punto per voi? "E' un punto importante, dal punto di vista mentale ci dà una grande spinta. Sapevamo che se non davamo il 100% non ce l'avremmo fatta. Abbiamo dato il massimo in questo splendido stadio che è il Maradona".

Su Solet: "Solet è un fantastico ragazzo, è un grande giocatore. Non è ancora al suo livello top, infatti è uscito per crambi. Tutti oggi ci hanno messa una grande voglia e lo spirito giusto".

Lo scudetto si deciderà alla fine? "Non lo so, Napoli e Inter sono le squadre migliori. Da inizio campionato il Napoli ha fatto un grande miglioramento, è stato un onore giocare in questo stato, Maradona è stato un mio idolo. Auguro per questo al Napoli di vincere lo scudetto".