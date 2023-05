Udinese, Walace a Dazn: "Napoli qui per vincere, è forte ma noi non siamo da meno"

Walace, centrocampista dell'Udinese, parla così a DAZN prima della partita contro il Napoli che potrebbe consegnare lo Scudetto a questi ultimi

Walace, centrocampista dell'Udinese, parla così a DAZN prima della partita contro il Napoli che potrebbe consegnare lo Scudetto a questi ultimi: “Sappiamo che il Napoli è qui per vincere, ma noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e abbiamo le nostre motivazioni per fare bene oggi”.

Come vi siete preparati per la partita?

“Con un atteggiamento elevato fin dall’inizio e grande senso di appartenenza. Loro sono forti ma noi non siamo da meno”.