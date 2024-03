Uefa, Christillin: "Ricorso ADL? La Juve ha già pagato con Uefa e Federcalcio"

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, la manager torinese membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, la manager torinese membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa - nonché tifosissima doc bianconera, Evelina Christillin, per parlare della qualificazione della Juventus al primo Fifa Club World Cup in programma nel 2025.

"Mi ha fatto davvero molto piacere, ieri ho assistito alla partita del Napoli e non ho affatto gufato per una semplice ragione: più le squadre italiane vanno avanti in Europa, più sono punti per il ranking Uefa e più aumentano le possibilità di avere la quinta squadra in Champions il prossimo anno. Agli azzurri, che hanno disputato un buon match, non è stato assegnato un rigore su Osimhen che a mio giudizio era da assegnare. Il Barcellona è stato oggettivamente più forte, ma non di tanto, ma questo risultato garantisce la qualificazione della Juventus e da tifosa non posso che esser felice".

La partecipazione farà guadagnare di diritto ad ogni iscritta, compresa la Juventus, un assegno da 50mln €?

"La Fifa non ha ancora ufficializzato quali saranno i guadagni, però l'indicazione è stata data sul montepremi che sarà all'incirca di 2mld e mezzo e la cifra, da considerare impressionante, eguaglia quello della Champions League che dura un'intera stagione al contrario del Club World Cup che si svolgerà nell'arco di un mese negli Stati Uniti. Il premio per il vincitore dovrebbe essere attorno ai 100mln. Per questa edizione è stata utilizzato come criterio di qualificazione il ranking Uefa, per quella del 2029 invece si applicherà il ranking Fifa. Esser noi e l'Inter è una bella soddisfazione".

Che ne pensa della querelle con il Napoli e il possibile ricorso che il presidente De Laurentiis potrebbe portare avanti nei prossimi mesi?

"Non dico nulla, lasciamo parlare la Fifa che fin da subito ha emesso un comunicato molto chiaro in cui a far fede sono i punteggi ottenuti e non le discussioni in essere su eventuali squalifiche. Poi 42 è inferiore a 47, la matematica di certo non può diventare un'opinione. Se il Napoli ieri avesse superato il turno, sarebbe stata un'altra storia. La Juventus ha già pagato con la Uefa e la Federcalcio, quindi è ripartita".