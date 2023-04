UEFA, Gravina dopo la nomina a vice presidente: "Segnale di fiducia per me e per la FIGC"

"Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante".

Dopo la nomina come nuovo vice presidente della UEFA, Gabriele Gravina ha commentato: "Un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la FIGC. Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la Federazione.