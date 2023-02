Ulivieri: "Annata storica, Napoli dominatore travolgente. La vicenda Juve non c'entra niente"

"Non si parlerà del -15, se dovesse essere confermato, ma delle vittorie del Napoli, di Osimhen, e delle giocate di Kvaratskhelia".

Quale aspetto del suo Napoli sta facendo la differenza più di altri? Ci sono state piccole variazioni in fase di costruzione, ma conta ciò che accade vicino all'aria avversaria. Come attacco il Napoli non ha eguali in Italia. Il successo della squadra di Spalletti in zona-gol ci dice che, se oggi vuoi segnare, ti serve qualcuno in grado di saltare l'uomo, cosa che Kvaratskhelia fa molto bene. Il Napoli ha indovinato tutto ed anche come si arriva in alto. Ci è arrivato bene.

Le parole sul caso Juve dell’ad dela Lega di A Di Siervo? Lui avrà la sua idea, ma io sostengo che dobbiamo rimandarci alle decisioni degli organi competenti ed aspettare che questa vicenda venga chiusa da chi di dovere. I tifosi del Napoli sperano che la penalizzazione alla Juve venga annullata, altrimenti si corre il rischio che questo campionato venga ricordato per il -15 alla Juve più che per lo Scudetto del Napoli? Non credo: è e resta un'annata storica, per lo sviluppo che ha avuto il campionato sin dall'inizio; un campionato dominato da un Napoli travolgente e che ha vinto sul campo. La vicenda Juve non c'entra niente, con tutto questo. Non si parlerà del -15, se dovesse essere confermato, ma delle vittorie del Napoli, di Osimhen, e delle giocate di Kvaratskhelia".