Ulivieri: "Con Osimhen il Napoli può fare una specifica giocata, recupero importante"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Renzo Ulivieri, allenatore e presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli senza Osimhen ha fatto le cose di manovra, con Osimhen invece puoi giocare anche palloni sporchi. Con Osimhen il Napoli diventa una squadra che non subisce il pressing perché lui lavora la palla squadra. E' importante averlo a disposizione. Spalletti? E' tra i migliori in Serie A, ma ce ne sono tanti altri bravi. E occhio anche ai giovani in rampa di lancio".