Ulivieri: “Espulsioni Spalletti? A me è capitato di peggio. Coppa d’Africa? Speriamo non si giochi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC: “Interessante che non ci sia già una squadra che abbia vinto lo Scudetto, c’è da auspicarsi che il campionato continui così fino alla fine. Milan-Napoli? Certamente la squadra di Spalletti è stata in difficoltà e si è visto essere legata a infortuni. Qualcuno rientra ma l’asse portante di questa squadra ancora non c’è. Non sarà il Napoli delle prime giornate ma sarà comunque una squadra forte, che affronterà le partite così come vuole il suo allenatore, con piglio e senza paura di nessuno.

Espulsioni di Spalletti? A me è capitato anche di ricevere 8-9 giornate di squalifica, una volta anche 5 tutte insieme. Oggi gli arbitraggi hanno un sapore diverso, ci può essere un errore ma sappiamo che sono tali quindi in realtà siamo tutti più tranquilli. Infortuni, Inter e Atalanta migliori di Milan e Napoli? Al di là della qualità di lavoro, probabilmente il turnover che alcuni hanno fatto e altri no ha garantito più sicurezza di fronte agli infortuni. Gli avversari hanno capito come si muove Insigne? La sua giocata sa mettere in difficoltà tutti, così tanti allenatori chiedono il raddoppio trovare una maggiore chiusura.

Coppa d’Africa? Un grosso problema, la speranza è che non venga giocata anche se nel caso sarebbe per ragioni non belle. Ci sarà da rimettersi a posto per le temperature diverse”.