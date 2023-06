Ulivieri: "Fossi stato ADL avrei lasciato libero Giuntoli solo se la Juve avesse portato soldi"

Renzo Ulivieri, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Renzo Ulivieri, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Fossi stato De Laurentiis, non avrei mai lasciato andare Giuntoli. Conosco il suo valore e non lo avrei liberato. L'avrei lasciato andare solo se la Juventus avesse portato dei soldi. Detto ciò, Giuntoli è un dirigente top ed è normale che in tanti si siano rivolti a lui".