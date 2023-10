Ulivieri: “Garcia? Chi va al Napoli deve sapere che c’è uno come De Laurentiis”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’allenatore che va al Napoli deve sapere chi è De Laurentiis e deve mettere in preventivo che certe situazioni possano capitare. L’allenatore dev’essere sempre riflessivo, anche nei momenti di grandissima difficoltà. Sono momento in cui non c’è da usare la forza, ma bisogna saper parlare fuori e dentro. Non sono momenti semplici, ma gli allenatori bravi si vedono nella gestione dei momenti di difficoltà.

Un allenatore si valuta dopo quattro sconfitte, si capisce se sa gestire le sconfitte e i momenti difficili che nell’arco di un campionato capitano. L’Italia di Spalletti? Anche ieri, sconfitti, abbiamo visto una squadra che ha giocato, specialmente nel primo tempo. L’Italia ha messo in difficoltà una grande squadra come l’Inghilterra che poi è venuta fuori nel tempo prendendo il sopravvento. Spalletti ha fatto delle scelte giuste ed in più si vede la sua mano”.