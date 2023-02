Ulivieri: "Sono coinvolto, come tutti faccio il tifo per il Napoli in Champions"

"Condivido tuttavia cosa ha detto Spalletti: chi pensa già ai quarti non gioca".

Renzo Ulivieri , presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Tempi Supplementari', in onda su Vikonos Web Radio/tv : " Questa del Napoli è una grande annata, la squadra ha subìto qualche cambiamento in estate con le cessioni di alcuni giocatori di grande valore che però forse non avvertivano più gli stimoli giusti, con grande entusiasmo e il valore addirittura superiore dei nuovi innesti si è creato un gruppo straordinario. La chiave è la qualità dei singoli elevata al massimo, Spalletti è riuscito a costruire la squadra su valori tecnici e morali, a volte noi tecnici ci riusciamo… il Napoli è un’opera d’arte.

Scudetto vinto? La scaramanzia nessuno la perde, nemmeno la ragione, le partite vanno vinte ma c’è anche un altro grande obiettivo come la Champions. Sono coinvolto, come tutti faccio il tifo per il Napoli, il traguardo degli ottavi è già qualcosa di storico. Condivido tuttavia cosa ha detto Spalletti: chi pensa già ai quarti non gioca. Ad ogni modo, visto che il Napoli sta per scrivere la storia in questa competizione difficilissima, diciamo pure che dai quarti di finale in avanti tutto ciò che viene è guadagnato. Con impegno e serenità gli azzurri possono fare ancora molto bene”.